Attaque de Romans-sur-Isère : Dani Lary en deuil, son ami tué devant son fils

Alors que les Français sont confinés depuis plusieurs semaines, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le pays a été secoué par une attaque au couteau, le 4 avril, dans la ville de Romans-sur-Isère (dans la Drôme). Deux personnes blessées sont en soins intensifs et deux personnes sont mortes. Sous le choc, le magicien Dani Lary - grand complice de Patrick Sébastien dans ses émissions - pleure l'une des victimes.

Comme le rapporte le journal Le Parisien, parmi les victimes on compte un certain Julien Vinson, âgé de 44 ans, tué dans la rue alors qu'il se rendait à la boulangerie avec son fils de 12 ans. "Julien a juste eu le temps de se placer devant son fils pour le protéger et il a pris les coups de couteau. Il a été tué devant son fils, je n'arrive pas à le croire, c'est un truc de malade. Julien, c'était un vrai gentil, il avait toujours le sourire, toujours un mot sympa et accueillant pour tout le monde. C'était un pacifiste, il réglait toujours tous les problèmes", a raconté au journal Dani Lary.

Le magicien de 61 ans, que l'on voyait régulièrement dans la regrettée émission Le Plus Grand Cabaret sur France 2, connaissait Julien Vinson depuis des décennies. Le défunt, avec son frère Clément, et leur père Christian, géraient le cabaret La Charrette, où il avait fait ses débuts dans les années 1970. Il s'y rendait encore régulièrement, en ami, pour passer du temps avec le clan. Il faut dire qu'il habite tout près, à Barbières, où il a ouvert Les Ateliers magiques de Dani Lary.

En raison des mesures liées au confinement, Julien Vinson ne pourra pas avoir de grandes obsèques - sauf si la famille veut bénéficier de récents aménagements permettant d'attendre six mois pour les organiser - et cela attriste Dani Lary qui jure que tout le village serait venu. Le magicien est aussi très peiné pour Christian Vinson, âgé de 73 ans. "Il est tellement choqué qu'il a dû être hospitalisé. Je ne vois pas comment il va se remettre d'un tel drame", a-t-il confié.

A la suite de ce drame, le parquet national antiterroriste (PNAT) a annoncé samedi dans un communiqué ouvrir une enquête notamment pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Trois soudanais ont d'ores et déjà été arrêtés, dont l'auteur présumé de l'attaque, Abdallah Ahmed-Osman, né en 1987 et réfugié en France depuis juin 2017.