Aubin (Koh-Lanta) fiancé : son mariage annoncé en photo, la bague dévoilée

Pour l'heure, Aubin n'a pas encore annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. Ses abonnés ne savent donc pas comment le jeune homme de 23 ans qui travaille dans l'immobilier a fait sa demande. Ce qui est certain, c'est que leur union sera encore plus particulière, car leur fils Noré (1 an) sera de la partie. Nul doute que les heureux parents lui mettront un magnifique costume pour l'occasion. Et peut-être aura-t-il un petit rôle lors de la cérémonie. Affaire à suivre...

Dans son portrait, le jeune homme de 23 ans expliquait que cela faisait cinq ans qu'il était avec Éléa. Sa fiancée et son bébé sont sa force et l'ont aidé à tenir aux Fidji, lors du tournage de Koh-Lanta. Il n'a toutefois pas caché que leur absence lui avait beaucoup pesé. "C'est quelque chose que je n'avais pas anticipé : le manque de mon fils. Dès le premier jour, j'ai eu le coeur fendu. Je n'avais pas de nouvelles de mon fils, on était super fusionnels. Je faisais un peu le fanfaron avant de partir, et j'ai eu du mal. Après, la faim, la fatigue, ça ne me gênait pas du tout. Le manque des proches par contre, ça a été terrible", a-t-il confié à Purepeople.