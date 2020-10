Aubin (Koh-Lanta), ses excès après le jeu : "J'ai repris le double des kilos perdus" (EXCLU)

Vendredi 2 octobre 2020, Aubin a été éliminé de Koh-Lanta, Les 4 Terres. L'ancien aventurier de l'équipe bleue du Sud qui a migré chez les Jaunes d'Alix n'a pas fait long feu. Premier conseil des Vuro, il saute. Pour Purepeople.com, le jeune Gersois revient sur son aventure aux îles Fidji. Ses retrouvailles compliquées avec sa femme et son fils, sa perte puis prise de poids, l'élimination de Mathieu ou encore son alliance avec Alix, Aubin se livre sans langue de bois.

"Je ne pensais pas que Loïc voterait contre moi"

Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Je l'ai vécue comme un joueur qui vient de perdre. J'ai bien conscience qu'on est dans un jeu et qu'il y a des règles qui peuvent être en ma faveur et parfois en ma défaveur. Là, malheureusement j'ai perdu. Tant pis pour moi, tant mieux pour eux. Après, je pars du principe qu'il faut toujours se sentir en danger dans Koh-Lanta. Je ne me sentais pas spécialement en sécurité mais il y a des votes qui m'ont un peu surpris.

Pourquoi vos camarades ont voté contre vous, d'après vous ?

Je pense que je ne suis pas allé prospecter au bon endroit. J'avais consolidé mon alliance avec Alix, je suis allé voir Angélique et Alexandra... J'étais relativement proche de Loïc et vu que c'était son premier conseil, je pensais qu'il voterait à l'affect et non par stratégie.

Certains ont estimé qu'Alix menait les votes contre une fille car elle souhaitait vous protéger, vous son allié de l'équipe du Sud... Qu'en pensez-vous ?

Avec Alix, on avait un pacte qui datait d'avant le départ de Mathieu déjà. Elle a d'ailleurs cherché avec moi le collier d'immunité avant le dernier conseil des Bleus. On s'était dit des choses, j'ai tenu parole. On était sincères l'un envers l'autre. Donc forcément, elle voulait éviter qu'on vote contre moi. Et au dernier conseil des Bleus, elle a voté contre moi pour suivre le groupe. Je ne lui en ai pas tenu rigueur, ça m'aurait été préjudiciable pour la suite de l'aventure, j'ai dû faire abstraction de ça. Et puis, à sa place, j'aurais fait la même chose.

"Je ne suis pas jaloux de Mathieu, je suis très bien dans ma vie"

Vous avez réalisé un coup de maître en sortant votre collier d'immunité au dernier conseil des Bleus du Sud. Pourquoi avoir choisi d'éliminer Mathieu ?

Il y a une phrase qui dit : "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités." Ca m'a torturé. Quand on est plusieurs à désigner qui doit partir, ça passe mieux. Quand on est seul décisionnaire, c'est plus compliqué. J'ai proposé une alliance à Mathieu. Il n'a pas saisi ma main tendue, tant pis pour lui, tant mieux pour moi. Mais je ne l'ai pas éliminé parce que c'était le plus fort. Lui, sa stratégie était d'éliminer les plus faibles. Je savais que je n'étais pas le maillon fort de l'équipe. J'aurais été le prochain à partir.

En interview, Mathieu a avancé le fait que vous seriez peut-être jaloux... Qu'avez-vous à répondre ?

Il faut savoir que j'en ai discuté avec lui directement, aujourd'hui tout va très bien entre Mathieu et moi. Il n'y a pas spécialement de souci, je tiens à le préciser. Je sais pourquoi j'ai voté contre Mathieu. Revoir les images d'un maillon faible qui a éliminé un maillon fort, ça l'a peut-être un peu touché... Mais mes arguments sont les mêmes depuis mon départ des Fidji, ils n'ont pas changé. Après, libre à lui de les comprendre ou pas. Mais pour répondre, je ne suis pas jaloux du tout ! Si le fait qu'il soit plus fort que moi me dérangeait, je ne lui aurais pas proposé de faire alliance. Et puis, je n'ai pas à être jaloux. Je suis parti à Koh-Lanta en connaissant ma condition physique, mes valeurs. Je suis très bien dans ma vie.

"Au retour, mon fils ne m'a pas reconnu"

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

C'est quelque chose que je n'avais pas anticipé : le manque de mon fils. Dès le premier jour, j'ai eu le coeur fendu. Je n'avais pas de nouvelles de mon fils, on était super fusionnels. Je faisais un peu le fanfaron avant de partir, et j'ai eu du mal. Après, la faim, la fatigue, ça ne me gênait pas du tout. Le manque des proches par contre, ça a été terrible. Le coup de téléphone m'a donné un regain d'énergie.

Avez-vous perdu du poids ?

Oui, j'ai perdu du poids sur place. Mais à peine de retour, j'ai repris le double ! Ce n'est pas une blague, c'est sérieux ! Je me suis jeté sur des choses que je ne mange pas habituellement : des oursons à la guimauve. J'en ai eu envie aux îles Fidji et je me suis gavé en rentrant. Je me levais la nuit pour manger ! Et c'est ma femme qui m'a dit de me calmer, elle me retrouvait la tête dans le frigo (rires). Pendant le confinement j'ai fait beaucoup de sport et j'ai perdu les kilos que j'avais en trop.

Quel a été votre premier geste au retour ?

Déjà, j'ai mangé McDonald's (rires) ! Et quand je suis rentré chez moi, je suis allé me coucher car j'étais jetlagué. Ma femme et mon fils sont rentrés, ils m'ont réveillé et mon fils avait énormément changé. Avant le départ il avait 8 mois, quand je suis rentré il en avait 9, et un bébé de cet âge-là change énormément. Et lui-même ne m'a pas reconnu ! Je l'ai vu de suite. Je n'avais pas l'impression d'avoir retrouvé le bébé que j'avais laissé en partant, c'était dur. Mais en une semaine et demi, tout était rentré dans l'ordre.

