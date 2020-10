Koh-Lanta 2020 : Aubin éliminé, geste impensable et tensions entre Hadja et Alix

Les 4 Terres dans Koh-Lanta, c'est fini. La semaine dernière, en plus de l'élimination d'Adrien, l'épisode a été marqué par la dissolution des équipes du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, ainsi que par la formation des deux nouvelles tribus : la rouge du regretté Bertrand-Kamal et la jaune d'Alix. Désormais, c'est ainsi qu'ils avancent ! Résumé de ce nouvel épisode présenté par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Chaque tribu dispose d'un réservoir d'eau relié à neuf sacs de sable, chacun pesant 3,5 kilos. Les aventuriers ont pour mission de maintenir les sacs afin d'éviter de se prendre une douche. Au fur et à mesure du jeu, des aventuriers vont devoir s'acquitter de leur charge et la donner à leurs camarades d'équipe. Dès qu'un sac est lâché, le réservoir bascule et de l'eau tombe sur leur tête.

Afin de donner de l'énergie aux aventuriers, Denis Brogniart leur fait écouter des messages de leurs proches. De quoi les faire craquer avant même de commencer l'épreuve. Un petit aperçu de la récompense qui les attend : quelques minutes d'appel à leurs proches.

Équité oblige, les femmes jaunes tirent au sort et c'est Jody qui ne jouera pas.

Lola des Jaunes et Marie-France des Rouges sont les premières à quitter le jeu. Ils ne sont plus que sept de chaque côté... avec neuf sacs ! Aubin des Jaunes et Hadja des Rouges suivent, juste après Alix des Jaunes et Ava des Rouges sortent également. Alors qu'il portait plusieurs sacs en même temps, Bertrand-Kamal en a fait tomber un. C'est la douche froide pour les Rouges et la victoire pour les Jaunes !

Double peine pour les Rouges : après la défaite, Hadja explique face à Denis Brogniart qu'elle a quitté le jeu assez tôt volontairement, car elle estimait "plus douloureux" de parler à sa famille que de perdre. Une réaction égoïste selon l'animateur.

Loïc, Laurent, Alix, Jody, Alexandra, Lola, Angélique, Aubin et Dorian ont échangé quelques mots émouvants avec leurs familles par téléphone.

De leur côté, les Rouges sont amers de cette défaite. Mais personne ne reproche directement à Hadja son comportement.

Épreuve d'immunité

La mission des aventuriers est la suivante : prendre un bain de boue, récupérer la boue dans des seaux, former grâce à la récolte des munitions lourdes au possible. Grâce à ces boules de boue, les candidats visent une girouette jusqu'à la faire tomber et remporter l'épreuve ! Chez les femmes jaunes, Jody ne jouera pas, le sort en a décidé ainsi pour respecter l'équité avec les Rouges.

Les Rouges sont les premiers à remplir leur seau ! Avec la boue récoltée, du sable et de la fibre de coco, ils forment leurs munitions. Brice et Hadja la handballeuse touchent leur cible et avancent bien. Les Jaunes arrivent juste derrière, mais sont moins performants cette fois-ci... Et, sans surprise, la victoire est pour les Rouges !

Avant de donner le totem aux gagnants, Denis Brogniart demande aux Jaunes comment ils vivent leur défaite. Alix, capitaine de l'équipe, regrette une sorte d'intimidation de la part d'Hadja. La sportive de haut niveau se réjouissait lorsque ses adversaires manquaient leur tir. Et de son côté, il n'y avait rien de volontaire.

De retour sur le camp, Alix ne décolère pas. Elle explique sentir qu'Hadja se met en concurrence avec elle, que la handballeuse souhaite prouver qu'elle est meilleure. Un comportement qui a le don d'agacer la cheffe d'équipe.

Conseil

Avant le conseil, sur le camp des Jaunes, plusieurs noms sont ressortis. Alix souhaite éliminer une femme et, pour elle, cela se jouera entre Lola et Jody, qu'elle considère comme les deux plus faibles. D'autres préfèrent éliminer Aubin qui est, peut-être, moins performant que les deux jeunes femmes. D'autant plus que l'ancien Bleu a déjà un vote contre lui depuis sa défaite à l'épreuve de confort de la semaine dernière.

Lors du dépouillement, Jody a récolté 4 votes, Aubin en a 6. C'est donc Aubin qui est éliminé ce soir.