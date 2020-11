Audiences radio : France Inter domine, RMC plonge sans Jean-Jacques Bourdin

Ce jeudi 19 novembre 2020, Médiamétrie a dévoilé les résultats d'audience de la radio sur la vague septembre-octobre 2020. Ce fut l'occasion de constater du succès ou non des nouvelles voix des stations et de l'ajustement des grilles. À noter que le média radio a été fortement impacté par la crise sanitaire. Si les chiffres sont meilleurs que lors du premier confinement, les auditeurs sont encore nombreux à s'être égarés en cours de route, à savoir 620 000 en un an.

France Inter domine, RTL chute

Encore une fois, France Inter arrive en tête du classement général en enregistrant 6,81 millions d'auditeurs, dont 440 000 de nouveaux fidèles par rapport à la rentrée 2019. Il s'agit de la meilleure rentrée historique de la station publique. RTL arrive derrière et comptabilise 6,05 millions de paires d'oreilles. Contrairement à France Inter, elle signe sa plus faible rentrée depuis 2005. En troisième place se trouve NRJ avec 4,99 millions d'auditeurs.

La remplaçante de Jean-Jacques Bourdin sur RMC ne convainc pas

Sans être sur le podium, Franceinfo fait une très bonne rentrée, la meilleure depuis 2007 même, et affiche 4,82 millions de personnes au compteur. La station est suivie par Skyrock, qui rassemble 3,46 millions d'auditeurs et se fait talonner par France Bleu, aux 3,41 millions de fidèles. À la septième place du classement se trouve enfin RMC, avec 3,30 millions d'intéressés. La station a perdu 410 000 auditeurs sur un an et signe ainsi sa plus faible rentrée depuis 2007. La présence d'Apolline de Malherbe à la matinale à la place de Jean-Jacques Bourdin n'aura pas réussi à changer la donne.

Nouvelle pire rentrée historique pour Europe 1

Derrière, malgré une baisse de 70.000 auditeurs, Nostalgie réunit toujours 3,27 millions de fidèles, et reste ainsi devant Europe 1. Cette dernière enregistre ainsi une nouvelle fois sa pire rentrée historique et ne rassemble plus que 2,66 millions de fidèles chaque jour, soit près de 150.000 de moins par rapport à la rentrée 2019. Fun Radio ne fait pas mieux et se trouve à son plus bas niveau d'audience historique avec seulement 2,21 millions d'auditeurs. RTL2 réunit quant à elle désormais 2,39 millions de paires d'oreilles. La station est ainsi au plus haut depuis 2016, tandis que RFM fédère désormais 2,23 millions d'auditeurs. Virgin Radio a également du mal à sortir la tête de l'eau. La station dont la matinale est désormais animée par Manu Payet en remplacement de Camille Combal chute de 470.000 personnes sur un an, pour un total de seulement 1,87 million d'auditeurs. Enfin, Chérie FM, est à 1,76 million d'auditeurs.