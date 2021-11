Audiences radio : France Inter toujours leader, Europe 1 au plus bas malgré les changements

Les audiences radio sont tombées ! Ce jeudi 18 novembre 2021, Médiamétrie a dévoilé celles de la période septembre-octobre. Et, une fois de plus, pas de surprise du côté du leader, bien que 260 000 personnes aient déserté en un an.

C'est en effet une fois de plus France Inter qui domine le classement grâce à ses 6,53 millions d'auditeurs (12,6% de part d'audience). La station dirigée par Laurence Bloch est toutefois en baisse puisqu'elle a perdu 280 000 auditeurs en un an. RTL est également en repli avec 5,86 millions de personnes qui écoutent cette radio (soit près de 200 000 en moins et 12,3% de part d'audience).

France Info a l'honneur de trôner sur la troisième marche du podium à la place de NRJ. La radio publique progresse ainsi grâce à ses 4,91 millions d'auditeurs en moyenne, soit 90 000 de plus qu'il y a un an. La station du groupe de Jean-Paul Baudecroux qui est désormais quatrième compte 3,37 millions d'auditeurs (soit une perte de près de 390 000 personnes). France Bleu suit avec 3,37 millions d'auditeurs, soit 30 000 de moins qu'en 2020.

C'est ensuite Skyrock et ses 3,22 millions d'auditeurs qui apparaissent au classement. La station affiche un repli de 240 000 personnes. Et du côté de RMC ce n'est guère mieux puisqu'elle a perdu 250 000 auditeurs. Ce sont donc 3,04 millions d'oreilles qui écoutent la station du groupe Altice. Et Fun Radio atteint son plus bas niveau d'audience historique en une rentrée avec 2,08 millions d'auditeurs (soit une perte de 125 000 auditeurs).

De son côté, la nouvelle grille d'Europe 1 ne séduit pas puisqu'elle signe son nouveau plus faible niveau historique pour une rentrée avec 2,420 millions d'auditeurs (une perte de 230 000 personnes). Elle est ainsi doublée par RTL2 qui a désormais 2,425 millions de fidèles ( soit une hausse de 40 000 auditeurs). Virgin Radio perd quant à elle 220 personnes sur un an, soit un total de 1,65 million d'auditeurs. Chérie FM est devant avec 1,69 million de paires d'oreilles (une baisse d'environ 70 000 auditeurs).