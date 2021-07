Europe 1 : Laurie Cholewa, Mouloud Achour, Laurence Ferrari... les nouveaux visages de la radio

Comme chaque année en fin de saison, l'heure du mercato a sonné ! La station de radio Europe 1, touchée par de nombreux départs forcés, va particulièrement connaître de nombreux changements à la rentrée. Remaniée par Vincent Bolloré qui a pour ambition d'améliorer ses audiences en baisse ces dernières années, Europe 1 sera prise d'assaut par des figures de Canal+. Parmi elles, figure Laurie Cholewa d'après les dernières informations du Parisien. La maman de deux enfants a été recrutée pour reprendre les rênes de Clap. Elle remplace ainsi Mathieu Charrier qui animait l'émission du week-end consacrée au cinéma depuis son lancement.

Le choix porté sur Laurie Cholewa n'est pas anodin étant donné que la présentatrice de 40 ans se spécialise dans le milieu du 7e art depuis plusieurs années maintenant. Sur Canal+, elle anime par exemple depuis 2017 l'émission Tchi Tcha. Les téléspectateurs pourront également la retrouver à l'antenne quotidiennement à l'occasion du Festival de Cannes dont la nouvelle édition débute ce mardi 6 juillet 2021.

Autre arrivée issue du groupe Canal+ : Thomas Lequertier. Le journaliste qui est aux commandes de la matinale de CNews présentera désormais en parallèle à la rentrée l'info le midi en week-end sur la radio. Avant Laurie Cholewa et Thomas Lequertier, l'influence de Vincent Bolloré au sein de la station de radio dirigée par Lagardère a permis à Dimitri Pavlenko (Face à l'info sur CNews) d'obtenir une place sur la tranche horaire du matin au côté de Sonia Mabrouk, qui rempile pour sa troisième saison consécutive à la tête de l'interview politique. Romain Desarbres (matinale de CNews) succèdera quant à lui à Patrick Cohen tandis que Laurence Ferrari (Punchline sur Cnews) sera sur les ondes entre 18 heures et 20 heures, "avec une première heure proposée à la fois en radio et en télévision sur CNews", précisent nos confrères du Parisien.

Ces derniers ont par ailleurs annoncé le recrutement de Mouloud Achour. Le présentateur de Clique sur Canal+ lancera une nouvelle émission musicale, qui sera diffusée entre 20 heures et 22 heures.