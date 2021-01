Audiences radio : France Inter toujours numéro 1, Virgin Radio chute

Le coronavirus a des conséquences sur tous les secteurs. Le monde de la radio n'est en effet pas épargné à cause du deuxième confinement comme en témoignent les chiffres dévoilés par Médiamétrie, le 14 janvier 2021. Le site a partagé les résultats d'audience radio sur la vague novembre-décembre 2020, l'occasion de constater que 1,9 million de personnes ont déserté en un an. Le média est ainsi au plus bas pour une fin d'année depuis vingt ans.

France Inter domine encore

Une nouvelle fois, c'est France Inter qui figure à la première place du classement avec 6,9 millions d'auditeurs, soit une hausse d'un peu plus de 100 000 de curieux depuis le début de la saison en cours. La station signe sa troisième meilleure performance historique. La part d'audience est de 14,7% (progression de 2,4 points sur un an).

France Inter est suivie par RTL et ses 6,1 millions d'auditeurs quotidiens (soit une part d'audience stable de 12,6%), puis France Info qui est toujours dans une bonne dynamique. La radio d'information est l'une des rares à progresser en un an, à 5,2 millions d'auditeurs. Elle grimpe ainsi de près de 600 000 curieux sur un an, ce qui lui permet d'expulser NRJ du podium. La station arrive en effet à la quatrième place du classement et a été impactée à cause de la Covid-19. Elle affiche désormais 4,5 millions de fans, soit moins de 700 000 personnes sur un an et de 520 000 sur une vague. NRJ peut tout de même se targuer de devancer largement France Bleu et ses 3,4 millions d'auditeurs (-320 000 personnes sur un an).

RMC repasse devant Skyrock avec une audience cumulée de 3,3 millions d'auditeurs. Elle perd près de 600 000 auditeurs sur un an (soit une part d'audience de 5,3%). Skyrock fait moins bien avec 3,2 millions d'aficionados, une baisse de 60 000 auditeurs sur un an et de 210 000 sur une vague.

Chute pour Europe 1 et Virgin Radio

Nostalgie reste une fois de plus devant Europe 1 grâce à ses 2,8 millions de fidèles. La deuxième station ne réunit quant à elle plus que 2,7 millions d'auditeurs chaque jour.

Fun radio ne convainc malheureusement pas et est à son plus bas niveau d'audience historique avec 2 millions d'auditeurs, soit environ 500 000 de moins qu'un an plus tôt. Virgin Radio est aussi à la traîne. La station, dont la matinale est désormais animée par Manu Payet en remplacement de Camille Combal chute de 540 000 curieux sur un an et ne réunit plus qu'1,6 million d'auditeurs.