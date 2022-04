Audiences radio : Franceinfo réalise un record depuis 20 ans, Europe 1 toujours en grande souffrance

C'est l'heure de faire le point sur les audiences ! Quels scores ont réalisé les radios françaises sur la période de janvier à mars 2022 ? Médiamétrie vient de partager les résultats ce jeudi 21 avril 2022. Ils sont 40,17 millions d'auditeurs à l'écoute chaque jour sur différentes stations. Certaines ont encore gagné de nouveaux fidèles et d'autres en ont au contraire perdu.

France Inter toujours leader

Pour commencer, France Inter est toujours au top. La station publique réunit chaque jour 6,9 millions d'auditeurs et continue de se surpasser. Ce score est en hausse de près de 200 000 personnes sur un an. Les équipes de la radio ne s'emballent toutefois pas et attendent de voir les chiffres après la rentrée prochaine. Car à ce moment-là, c'est Adèle Van Reeth qui aura la lourde tâche de maintenir les audiences au plus haut niveau, en remplacement de Laurence Bloch, patronne de France Inter depuis 2014. Son arrivée ne devrait toutefois pas causer de grands changements. Il est par exemple presque assuré que Léa Salamé retrouve sa place à la matinale avec Nicolas Demorand.

RTL est toujours bon deuxième avec 5,9 millions de personnes. Ce qui marque une nette progression sur un an puisque la station a gagné un peu moins de 100 000 auditeurs. En troisième position, on retrouve Franceinfo qui a enregistré des audiences historiques sur ces 20 dernières années. La station a en effet réuni 5,5 millions de fidèles chaque jour, ce qui représente une progression de 600 000 personnes sur un an et même de 800 000 depuis fin 2021.

Nostalgie gagne des auditeurs, Europe 1 toujours à la traîne