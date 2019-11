Audrey Chauveau maman : rare photo de sa fille et son fils complices

Audrey Chauveau est une maman comblée. Le 20 janvier 2017, l'animatrice de Gulli a donné naissance à sa petite fille prénommée Pia, fruit de ses amours avec Dominique Pedri (un homme d'affaires et musicien qui n'est autre que le frère de Jean-Roch). Deux ans plus tard, c'est un petit garçon, dont on ne connaît pas le prénom, qui avait vu le jour. Si Audrey Chauveau avait déjà dévoilé le visage de sa princesse, elle avait toujours pris soin de cacher au maximum celui de son fils. Mais lundi 18 novembre 2019, la présentatrice de 40 ans a fait une petite exception.

La belle a en effet décidé de partager sur Instagram un moment de complicité et de bonheur entre ses deux enfants. Sur la photo en question, on découvre les deux merveilles en couche-culotte. Pia est hilare, positionnée juste derrière son frère, sur un lit. L'aînée prend bien soin de tenir son petit frère. Une tendre publication qui a beaucoup plu aux abonnés de la jeune maman. Ils sont en effet nombreux à lui avoir envoyé de doux messages.