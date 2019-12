Audrey Fleurot et Vincent Cassel se régalent lors d'un anniversaire inoubliable

En 1999, le George V rouvrait ses portes sous la bannière Four Seasons. Honoré des plus belles distinctions et récemment récompensé du titre tant convoité d'Hôtel de l'année 2019 décerné par Virtuoso, l'hôtel mythique n'a eu de cesse de se réinventer jour après jour, porté par des talents au savoir-faire et à la générosité sans égal.

Pour fêter vingt années, il ne fallait rien de moins qu'une soirée magique rendue possible par deux personnalités iconiques qui font vibrer l'hôtel depuis vingt ans : Jeff Leatham, directeur artistique à la renommée mondiale, et Éric Beaumard, incontournable directeur du restaurant Le Cinq. Leur savoir-faire à la française est devenu l'atout majeur de l'enseigne et attire les clients du monde entier.

Pour cet anniversaire exceptionnel, qui a eu lieu le 7 décembre, de nombreuses célébrités ont répondu à l'appel. C'est dans une ambiance de franche camaraderie qu'elles ont passé une soirée inoubliable. On a pu apercevoir des amis de longue date, comme Ludivine Sagnier etVincent Cassel, profiter de la soirée ensemble, tout comme des artistes de renom discuter avec des acteurs, à l'image de Virginie Ledoyen, Samuel Le Bihan et Aurélie Saada du groupe Brigitte. François-Xavier Demaison a été vu tour à tour en compagnie deMarie Gillain, Hafsia Herzi et Zoé Felix. Audrey Fleurot était également de la partie, tout comme le footballeur Adil Rami. Des personnalités du monde de la mode avaient également fait le déplacement, comme Lolita Lempicka ou le créateur Elie Saab.

Tous ont pu se délecter des créations du chef triplement étoilé Christian Le Squer et du chef italien étoilé Simone Zanoni qui a proposé un dîner aux parfums de son pays.