Audrey Lamy en couple avec Thomas Sabatier : rares photos de son séduisant compagnon

En 2008, Audrey Lamy rencontrait pour la première fois Thomas Sabatier. Entrepreneur spécialisé dans le marketing viral et les médias sociaux, le jeune homme a charmé la soeur d'Alexandra Lamy alors qu'elle n'était pas encore connue du grand public. En 2009, la tante de Chloé Jouannet connait la consécration dans la série Scènes de ménages sur M6 mais aussi grâce à son rôle majeur dans le film Tout ce qui brille (2010).

Interviewée par Télé Star, elle confiait à quel point elle se sentait en osmose avec son chéri : "On se coache, on se soutient. Il est posé, carré, beaucoup moins extrême et jaloux que moi." Néanmoins, le couple se fait très discret sur les tapis rouges et ne s'affiche qu'en 2016 sur le red carpet de la 41ème cérémonie des Césars au théâtre du Châtelet à Paris. C'est la seule soirée officielle où le couple s'est rendu depuis le début de leur histoire d'amour.

À contrario, Alexandra Lamy et son compagnon semblent de vrais adeptes de tennis et n'hésitent pas à poser pour les photographes à Roland-Garros. Ils sont d'ailleurs régulièrement vus ensemble dans les tribunes en train de s'enlacer ou de multiplier les gestes tendres l'un envers l'autre.

Le 24 juin 2016, Audrey Lamy a accueilli son premier enfant avec le PDG de l'entreprise baptisée Bigmitch, un petit garçon prénommé Léo. Interviewée par L'Express, elle se décrivait comme une maman "très douce, hyperprotectrice", à s"'inquiéter pour tout et n'importe quoi"."Déjà que, à la base, je suis une angoissée, là, ça atteint des sommets. Heureusement que j'ai un mari plus détendu et rassurant." révélait-elle avec une touche d'humour. Fusionnels et complémentaires, le couple a d'ailleurs su traverser l'énorme épreuve de perdre un enfant en février 2020 alors qu'Audrey était presque au terme de sa grossesse.

Plus d'un an plus tard, en octobre 2021, la jolie blonde confiait à Madame Figaro ses conditions de tournage très particulière du le film La vengeance au Triple galop et officialisait pour la première fois sa grossesse : "J'étais enceinte de plus de six mois sur le tournage - pas idéal pour jouer un mannequin". Depuis, elle a accouché en toute intimité et n'a pas encore partagé cette nouvelle au public. Nous lui laissons bien évidemment le soin d'officialiser elle-même cette heureuse nouvelle.