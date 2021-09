Audrey Lamy ose la mini jupe, face à Izïa Higelin en soutien-gorge : leur "vengeance" lookée

Cela fait déjà plusieurs années qu'Audrey Lamy et Alex Lutz forment un duo de comédie complice. Cette fois-ci, c'est sur Canal+ que le public pourra bientôt retrouver ce drôle de binôme le temps d'un hommage haut en couleur aux soap-operas des années 1980 : une comédie intitulée La Vengeance au triple galop, diffusée sur Canal+ à partir du 4 octobre 2021.

Une partie du casting était réunie mardi soir à Paris, au Cinéma Gaumont Champs-Elysées, pour une joyeuse avant-première. L'occasion pour Audrey Lamy de faire une apparition remarquée... et lookée ! La comédienne de 40 ans était vêtue d'un ensemble veste et mini jupe 60's signé Courrèges, mettant en valeur ses jambes. Tout sourire, la maman de Léo (5 ans) a également innové côté maquillage avec un surprenant fard rose. Son flamboyant personnage de Stéphanie Harper l'aurait-il inspirée ?

Tandis qu'Audrey Lamy était bien au chaud dans son col roulé, sa partenaire de tournage Izïa Higelin était quant à elle plus à l'aise en soutien-gorge, veste et pantalon tie and dye. La chanteuse et comédienne de 31 ans a ainsi pris la pose aux côtés de ses autres compagnons de film Alex Lutz, Guillaume Gallienne, Bruno Sanches et Lison Daniel. De leur côté, Joeystarr, Elsa Zylberstein, Anne Parillaud, Sylvie Testud, Mademoiselle Agnès ou encore Charlotte Gabris ont pu découvrir le film en avant-première.

Un casting cinq étoiles

Dans La Vengeance au triple galop, Audrey Lamy incarne Stéphanie Harper, une riche héritière se retrouvant à la tête d'un empire - dont elle n'a jamais rêvé - après la mort de son père. Quelques années plus tard, elle se marie en grandes pompes avec Craig Danners, trois semaines après leur "coup de foudre". Cet homme est une star grâce à la marche rapide, sport dont il est la référence dans le monde entier. Il n'est pas pour autant le mari rêvé... Craig entretient une liaison avec Crystal, la meilleure amie de Stéphanie. Le couple d'amants conçoit pour Stéphanie un plan machiavélique visant à se débarrasser d'elle et récupérer sa fortune.

Gaspard Ulliel, François Civil, Marion Cotillard, Thomas Poitevin, Karin Viard, Ingrid Chauvin ou encore Leïla Bekhti viennent compléter le casting de cette comédie primée lors du dernier Festival de La Rochelle.