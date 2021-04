Audrey Lamy se moque de la chirurgie esthétique : son tacle aux stars de télé-réalité

La veille, la maman de Léo (né en 2016) avait déjà réalisé une vidéo similaire sur Instagram. Ultra-maquillée, elle avait indiqué, sur le ton de l'humour : "Petit coup de gueule de la semaine. Je fais ce que je veux, ok ? Tu as compris ? C'est mon corps, mon visage, ma bouche, d'accord ? Donc les messages haineux que je reçois sur mon Instagram, je m'en carre."

Pour finir son argumentaire enflammé, elle concluait avec une phrase philosophique... peu commune : "Et juste une dernière chose, parce que je viens de penser à un truc. Accepter les autres, c'est s'accepter soi-même. D'accord ? Réfléchis bien à ça. Et une fois que tu as capté ça, tu as tout compris dans ta tête : accepter les autres, c'est euh... C'est s'accepter soi-même, voilà, c'est ça le truc". Histoire d'enfoncer le clou et de se moquer de l'orthographe parfois approximative des candidats de télé-réalité, elle avait inscrit en légende : "Je fait se que je veut ! Capte le une bonne foie pour toutes."