Diaporama Audrey Lamy se moque de la chirurgie esthétique : son tacle aux stars de télé-réalité

Exclusif - Audrey Lamy lors de l'after-party Magnum du film "Les Misérables" et du film "Litigante" dans une villa lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, France, le 15 mai 2019. Le 1er long-métrage de L.Ly, présenté en compétition au Festival de Cannes – Les Misérables (Le Pacte – Wild Bunch) – fait forte impression à la villa Magnum ! Membre du collectif Kourtrajmé, le réalisateur engagé L.Ly a démarré sa carrière en tournant des courts-métrages avec ses amis d’alors, notamment K.Chapiron et R.Gavras. Ont suivi plusieurs documentaires, tels que 365 jours à Clichy- Montfermeil, réalisé dans son quartier et consacré aux émeutes de 2005, puis le docu-fiction Go Fast Connection (2008) qui dénonçait le traitement médiatique de la banlieue. Très remarqué avec le documentaire À voix haute, coréalisé avec S.de Freitas et nominé au César 2018 de sa catégorie, L.Ly signe ici son premier long-métrage de fiction, Les Misérables, relecture élargie du court-métrage auquel il avait donné son nom, nominé au César 2018 et primé à Clermont-Ferrand l’année précédente. Pour ce film, Ly s’est entouré du même trio d’acteurs qui reprennent leurs rôles respectifs pour cette plus vaste aventure : D.Bonnard (prix des Lumières2017 de la Révélation pour Rester vertical), A.Manenti (L’Enkas, 9 doigts) et D.Zonga (C’est tout pour moi). L’histoire est centrée sur Stéphane (D.Bonnard), tout juste arrivé de Cherbourg qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil, dans le 93. Il y fait la connaissance de ses nouveaux coéquipiers, Chris (A.Manenti) et Gwada (D.Zonga), deux «Bacqueux» d’expérience dont les méthodes frôlent parfois les limites. Il va alors rapidement découvrir les tensions entre les différents groupes du quartier. Tandis qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone se met à filmer leurs moindres faits et gestes... C’est avec toute l’équipe de son film que le réalisateur est venu célébrer la présentation de son premier long-métrage à Cannes lors d’une soirée à la villa Magnum. © Veeren/Bestimage

(No Web pour la Belgique et la Suisse) Exclusive - For Germany Call For Price - Celebs attending the party of the film "Les Misérables" and Litigante" at Magnum Beach during the 72nd Cannes Film Festival in Cannes, France, on May 16, 2019.