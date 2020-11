Audrey Lamy et son compagnon Thomas Sabatier : joyeuse soirée avec Chloé Jouannet

Cela fait près de 12 ans qu'Audrey Lamy et Thomas Sabatier sont ensemble. Les parents du petit Léo (4 ans) se veulent plutôt discrets sur leur vie de famille et limitent leurs apparitions en duo, si ce n'est dans les gradins de Roland-Garros. L'ancienne star de Scènes de ménages n'est vraiment pas du genre à partager les aventures de son fils sur Instagram. En revanche, aucun problème pour afficher son amour pour Chloé Jouannet, dont elle est très proche. "Tellement fière d'être ta tata, et tellement heureuse de notre si belle complicité. Bon anniversaire mon chaton !! Je t'aime de tout mon coeur", la star de 39 ans avait-elle écrit sur le réseau social en octobre dernier, pour l'anniversaire de sa nièce chérie.

Un clan soudé, sur lequel la comédienne de l'Arnacoeur et Tout ce qui brille a pu compter en début d'année, lorsqu'elle a dû faire face à la perte de son deuxième enfant.