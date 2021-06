Audrey (Secret Story) enceinte et à bout : "J'ai l'impression de sombrer"

Audrey Mazens attend un heureux événement. La candidate de Secret Story 6 (2012) est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec André. Mais, le 7 juin 2021, elle a confié en story Instagram qu'elle ne vivait pas bien cette grossesse.

C'est dans des circonstances très particulières que la meilleure amie de Nadège Lacroix a découvert qu'elle attendait un petit bébé. "J'ai eu un problème pulmonaire pendant le premier confinement suite à un choc traumatique et j'ai fait une récidive quelques mois plus tard donc j'ai enchaîné des problèmes rénaux, des problèmes pulmonaires, une opération pulmonaire, des pépins gastriques, une opération intestinale tout ça entre fin octobre et jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital suite à ma deuxième opération le 26 décembre...", avait-elle écrit. Et de préciser que dans tous ses malheurs, elle avait découvert sa grossesse, une joie pour son fiancé André et elle.

Bien que sa petite fille soit en bonne santé, Audrey vit quelques jours difficiles. Depuis plusieurs semaines, la charmante blonde est alitée afin que son petit ange ne naisse pas plus tôt que prévu, l'accouchement n'étant prévu qu'en août. Et entre les hormones et cette situation, elle n'a pas caché qu'elle déprimait beaucoup. "Après quelques jours, un peu mieux niveau physique mais le moral pas au top. J'ai de nouveau beaucoup de fatigue et j'ai du mal à me déplacer et à sortir du lit. Beaucoup de choses accumulées ces derniers mois. Grossesse difficile, problèmes de santé, alitement, éloignement des proches, solitude, impossibilité de travailler et j'en passe. Bref c'est compliqué de rester zen. J'essaie de tenir pour André parce que lui est au top. Mais j'ai du mal à ne pas craquer et à garder le moral. J'ai l'impression de sombrer. J'espère que ça passera et que c'est les hormones de grossesse qui font ça", peut-on lire.

Autre déception pour Audrey. A trois semaines de son mariage, elle a été contrainte de reporter la cérémonie à cause de son alitement comme elle l'a récemment expliqué. Espérons pour l'ancienne habitante de la Maison des Secrets que le moral sera meilleur très rapidement.