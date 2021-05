Secret Story : Une ex-candidate annule son mariage, photo surprise en robe blanche

L'ancienne candidate de Secret Story (saison 6, en 2012) devra attendre pour porter sa fameuse robe blanche, le jour de son mariage. Le 13 mai 2021, Audrey Mazens a annoncé une triste nouvelle à ses abonnés, sur Instagram.

Les bonnes nouvelles s'enchaînaient pourtant pour l'ancienne habitante de la Maison des Secrets. La charmante blonde a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain André, qui pourrait bien être le frère de sa meilleure amie Nadège Lacroix. Très vite, Audrey est tombée enceinte de leur premier enfant, une nouvelle officialisée fin janvier. Deux semaines plus tard, son cher et tendre la demandait en fiançailles. Et il faut croire que les tourtereaux souhaitaient se dire "oui" avant la naissance de leur bébé puisque le mariage était prévu pour début juin. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Audrey Mazens est contrainte de rester alitée jusqu'à la fin de sa grossesse, en août. Impossible donc pour André et elle de se passer la bague au doigt. "Ma dernière photo en robe blanche... Hélas notre mariage est annulé trois semaines avant la date que nous avions choisie. Je dois rester couchée ou assise et ne pas prendre la voiture histoire que bébé reste bien au chaud du coup ce n'est que partie remise on fera ça un peu plus tard", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle vêtue de sa tenue qui était prévue pour le jour J.