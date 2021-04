Audrey (Secret Story) enceinte pour la première fois : le sexe du bébé révélé

Audrey Mazens ne pourrait pas être plus heureuse. Et pour cause, l'ancienne finaliste de Secret Story 6 en 2012 attend son premier enfant. Alors qu'elle entame tout juste le deuxième trimestre de sa grossesse, elle a eu le plaisir d'apprendre le sexe de son bébé dans la journée de mardi 6 avril 2021. Une heureuse nouvelle qu'elle s'est empressée de partager avec les internautes sur Instagram.

Pour l'occasion, la meilleure amie de Nadège Lacroix a posté une photo d'elle, son ventre arrondi en avant, sur laquelle était inscrite : "C'est une fille !". Un résultat apparemment décelé par sa communauté. "La majorité d'entre vous avait raison ! C'est une fille ! It's a baby girl !", ajoute-t-elle en légende de sa publication. Très rapidement, Audrey a reçu une vague de messages bienveillants pour la féliciter de ce grand bonheur.