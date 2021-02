Secret Story : Enceinte et bientôt mariée, une ex-finaliste vient de se fiancer

L'annonce de la grossesse de l'ex-star de télé-réalité a été particulière. Elle a dévoilé cette heureuse nouvelle en évoquant ses graves problèmes de santé. Elle qui a été victime de plusieurs pneumothorax en 2020 et qui a été hospitalisée, revenait sur ses problèmes rénaux, pulmonaires, son opération pulmonaire, ses pépins intestinaux et le soutien sans faille de son compagnon avant d'annoncer qu'elle était enceinte. Une grossesse surprise qui fait aujourd'hui son plus grand bonheur avec son chéri André. Fin janvier, elle annonçait être à son troisième mois de grossesse.