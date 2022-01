Aurélia (L'amour est dans le pré) : Séjour "sea, sex and sun" avec son chéri, photos du couple en détente !

En story, cette maman de deux enfants partage d'autres moments de ce voyage. Sur ces images, celui qui a conquis le coeur d'Aurélia apparaît dans un supermarché devant des bouteilles de rhum, devant un étal de fruits exotiques comme des litchis ou ananas puis en duo sur la célèbre plage de Boucan Canot, au sable fin et aux eaux turquoises. "C'est juste sublime. Il y a le coucher de soleil derrière nous, lance Aurélia. C'est que du bonheur."

Rappelons que c'est en août 2021 que l'agricultrice a présenté à Karine Le Marchand et les fidèles téléspectateurs de L'amour est dans le pré son compagnon Aurélien, chef d'entreprise de 41 ans et lui aussi papa de deux enfants. "Son meilleur ami est marié avec ma meilleure amie. Et il a été là pendant des périodes un peu difficile de ma vie. Ça nous a rapprochés petit à petit. La Covid aussi nous a rapprochés. Il était confiné avec moi. Du coup il dormait chez moi, ça aide", avait-elle alors confié à propos de la naissance de leur couple. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés et semblent, à en croire leurs photos de rêve, plus amoureux que jamais.