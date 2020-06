Aurélie (Pékin Express) : Son fiancé a renoncé à une sacrée tentation pour elle

Aurélie est sur un petit nuage. La finaliste de Pékin Express 2020 s'est fiancée en septembre dernier. Une demande incroyable sur laquelle elle est revenue auprès de Purepeople. La belle blonde de 40 ans a ensuite évoqué son histoire d'amour avec Benjamin, l'occasion de découvrir qu'il aurait pu participer à une célèbre émission de télé-réalité de TF1.

Où avez-vous rencontré Benjamin ?

Lors de ma première participation à Pékin Express il y a douze ans, j'étais en couple depuis sept ans. Mais quand je suis rentrée en France, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai coupé court à cette relation, car je ne m'y retrouvais pas. Ensuite, j'ai eu plusieurs relations sans avenir, car ils voulaient se mettre avec moi par rapport à ma notoriété. Donc, c'était assez compliqué pour moi. Mais un jour, j'étais à une crémaillère avec des amis et le frère de l'une de mes copines était pompier. Benjamin, qui l'est aussi, était juste à côté de la maison, car il était en pleine intervention avec ledit frère. Ils sont venus à la soirée ensuite et nos regards se sont croisés. On a dansé un rock et, ensuite, on a gardé contact. Il n'avait jamais vu Pékin Express mais, pendant deux ou trois mois, je l'ai fait un peu galérer pour ne pas me faire encore avoir. On a fini par tomber tous les deux amoureux. Je me suis rendu compte qu'il était sérieux et qu'il respectait les femmes. Pour la petite anecdote, comme j'avais de la notoriété à l'époque, le groupe TF1 l'avait contacté pour participer à une émission.

Laquelle ?

L'Île de la tentation. Ils étaient allés le chercher jusqu'à sa caserne pour lui faire la proposition d'être tentateur. Il ne comprenait pas pourquoi on voulait le caster. Je lui ai dit que s'il voulait vivre cette expérience, il pouvait, que je ne lui en voudrais pas. Mais s'il acceptait, ça ne pouvait pas continuer entre nous et il le savait. Il a fait le choix de rester avec moi, ça a renforcé notre relation. Et il a réalisé l'un de mes rêves un an après notre rencontre : aller à New York. Il m'a demandée en mariage en haut de l'Empire State Building. Mais on ne s'est jamais mariés, donc je n'y croyais plus. Mais on va finalement bel et bien se lier pour la vie et ma bague de fiançailles de l'époque va être transformée en alliance par un ami joaillier. Et avec la partie qu'il restera de la bague de fiançailles, il va créer une alliance aussi pour Benjamin. Ce sera vraiment symbolique.

Pour quelle raison n'avez-vous pas sauté le pas à l'époque ?

Je suis tombée enceinte de ma fille, on a été pris par des projets immobiliers et, entre-temps, je suis repartie pour Pékin Express une deuxième fois [en 2008, avec sa soeur Pauline, NDLR]... La vie a fait que l'on n'a jamais sauté le pas. On s'est pacsés en 2014, c'était important pour les enfants, mais on n'avait rien fait à côté. C'est un gros budget, en plus, un mariage, surtout que j'aime faire les choses en grand.

