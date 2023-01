Aurélie Pons (Ici tout commence) et la mort brutale de son Paupé, "l'épreuve la plus dure" de sa vie

Un peu plus d'un an plus tard, Aurélie Pons est revenue sur cette perte terrible qui l'a complètement bouleversée mais qui ne l'a pas empêchée de poursuivre ses rêves. Dans le documentaire inédit Ici tout commence : les secrets d'un succès diffusé ce samedi 7 janvier et déjà disponible sur Salto, la jeune actrice s'exprime comme rarement sur le sujet, face caméra : "C'était l'épreuve la plus dure de ma vie. Mon papa était la personne que j'aimais le plus sur terre. Et c'était aussi la plus grosse vague d'amour que j'ai eu de toute ma vie."

Il faut dire que malgré la douleur du deuil et de l'annonce, Aurélie Pons n'a pas renoncé aux tournages et aux entraînements de Danse avec les stars qu'elle aurait eu ô combien droit d'abandonner temporairement pour se remettre de ce drame. La cause ? Son papa lui aurait sans doute conseillé d'agir ainsi : "Papa était toujours très fier de moi tout le temps. Il était très fier. Il était venu pour le jour du mariage de Salomé et Louis dans Ici tout commence. Il m'avait dit "mais c'est moi qui dois t'accompagner, pas Francis Huster.'"

Un bel hommage sur le plateau de Danse avec les stars

Cinq jours après la mort de son papa chéri, Aurélie Pons foulait le parquet de Danse avec les stars avec son partenaire Adrien Caby pour réaliser un paso doble. Une prestation qui lui a valu les inarrêtables applaudissements du public et ceux du jury, bouleversés de voir la jeune femme aller si vite de l'avant après la mort de son père. Un moment poignant dont elle se souviendra sûrement toute sa vie.