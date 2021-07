Aurélie Van Daelen décomplexée et canon en bikini : elle fait tomber les diktats de la beauté

Aurélie Van Daelen en aura traversé du chemin pour se sentir bien dans sa peau. L'ancienne candidate de Secret Story (2011) n'est que trop habituée à être la cible de critiques. En 2016, lors d'une interview pour Sam Zirah, elle évoquait justement les jugements réguliers qu'elle recevait sur son physique. "Je les lis une fois sur deux parce que la seule chose qui ressort à chaque fois, c'est que je suis une grosse baleine échouée etc... C'est du vu et revu. Je vis ces choses-là depuis 5 ans", déplorait-elle. Plus tard, Aurélie Van Daelen a toutefois fait taire une bonne fois pour toute les mauvaises langues en se délestant des 23 kilos pris pendant sa grossesse.