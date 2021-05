Aurélie Van Daelen (Mamans & Célèbres), son fils Pharell opéré : photo depuis l'hôpital

Depuis sa sortie de Secret Story, Aurélie Van Daelen a pris l'habitude de rester en contact avec son public. La jolie blonde est même devenue une influenceuse très en vogue, comptant plus de 800 000 abonnés sur Instagram. Sur sa page sociale, elle partage avec eux ses projets professionnels, souvent en collaboration avec des marques prestigieuses, mais aussi des bribes de sa vie privée. Aurélien Van Daelen s'affiche notamment régulièrement avec son compagnon Nicolas Godard, avec qui elle a acheté une maison et forme une belle famille recomposée. Car oui, tous deux ont un enfant issu d'une relation passée. Deux garçons du même âge prénommés Roméo et Pharell.

Ce dernier est lui aussi très exposé sur le compte Instagram d'Aurélie Van Daelen et même dans l'émission Mamans et Célèbres (TFX). Elle y partage les bons comme les mauvais moments, comme ce vendredi matin. "C'est une journée un peu spéciale...", a-t-elle annoncé via sa story. Et pour cause, la jolie blonde et son fils se sont rendus à l'hôpital pour que le petit garçon subisse une opération. "Pharell se fait opérer des végétations", a-t-elle précisé sous une photo de lui prêt pour aller au bloc. Il s'agit d'une opération assez fréquente chez l'enfant. Elle a lieu la plupart du temps entre les âges de 2 et 6-7 ans et a pour but de libérer les voies respiratoires pour ceux qui ont du mal à respirer par le nez ou ont des otites à répétition.

Une heure plus tard, Aurélie Van Daelen s'est empressée de rassurer sa communauté en partageant une nouvelle photo de son fils, en train de se remettre de l'intervention. "Tout s'est très bien passé. Merci pour vos messages. L'équipe pédiatrie est adorable", a-t-elle commenté. Pharell n'a par la suite pas eu de mal à retrouver la forme puisqu'une vidéo de lui en train de dessiner tranquillement a également été dévoilée.