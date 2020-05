Aurélie Van Daelen en couple : elle annonce une très bonne nouvelle !

Coïncidence (ou pas), Nicolas Godard n'est autre que l'ancien meilleur ami de Geoffrey Vandeloise, le soi-disant ex-petit ami d'Aurélie à l'époque de Secret Story. C'est ensemble qu'ils avaient intégré l'aventure en 2011, partageant leur secret avec le couple formé par Marie Garet et Geoffrey. Aurélie et Geof avaient alors entrepris de mentir à la production puisqu'ils n'ont en réalité jamais été ensemble. Le pot aux roses avait été découvert lors du passage d'Aurélie dans le Mad Mag. "Geof et moi on n'a jamais été un couple (...) Nous l'avons fait à l'envers à la production. On a passé un casting en tant qu'ex et la première fois qu'on s'est embrassé c'était pendant le portrait. Voilà, comme ça tout est clair", déclarait-elle. Quoi qu'il en soit, c'est désormais pour de vrai qu'elle file le parfait amour avec Nicolas.