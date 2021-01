Aurélie Vaneck en deuil : son papa est mort, hommage touchant en photo

Les internautes ont donc bien vite compris qu'Aurélie Vaneck venait de perdre son papa. Nombreux sont ceux à lui avoir apporté du soutien en commentaire. Tous espèrent qu'elle trouvera la force de surmonter cette épreuve éprouvante de la vie.

Nul doute que la belle actrice de 37 ans pourra compter sur son mari Sébastien pour l'épauler dans cette épreuve. Sa fille Charlie (12 ans) la réconfortera également. Le 16 janvier, elle lui avait d'ailleurs fait une belle déclaration à l'occasion de son anniversaire. "12 ans, ma princesse! Ma liberté, mon amour, mon soleil. 12 ans de toi, quelle chanceuse je suis! Merci de m'avoir choisie pour être ta Maman, reconnaissance éternelle d'avoir le privilège de marcher à tes côtés, de voir la belle fleur que tu es s'épanouir d'année en année. Ta gentillesse, ton humour, ta sensibilité et ta lucidité ne laissent personne indifférent, et me subjuguent encore... si mon coeur de Maman est particulièrement sensible à la beauté de ton âme, je sais la chance de ceux qui croiseront ta route...", avait-elle écrit.