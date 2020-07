Aurélie Vaneck mariée à Sébastien : rare photo pour leurs 8 ans d'amour

Aurélie Vaneck voit la vie en rose grâce à son mari Sébastien Alquier, un bassiste et contrebassiste de 43 ans. Si elle préfère rester discrète concernant sa vie privée, l'ancienne actrice de Plus belle la vie (elle incarnait Ninon Chaumette) s'autorise parfois quelques publications sur sa famille. Ce lundi 20 juillet 2020, c'est une tendre photo de son époux et elle que la star de 37 ans a partagée avec ses fans, sur Instagram.

La vie d'Aurélie Vaneck a pris un autre tournant il y a huit ans. À l'époque, elle a rencontré Sébastien. Depuis, les amoureux ne se sont pas quittés. Aujourd'hui, la comédienne a tenu à célébrer leur amour en dévoilant une photo sur laquelle son époux et elle se regardent tendrement et tout sourire. "8 ans de love", a-t-elle légendé cette belle image. Elle n'a pas non plus manqué de remercier la photographe qui les a immortalisés.