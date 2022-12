Aurélie Vaneck, sa fille Charlie victime d'un accident : hospitalisation plusieurs jours, "histoire de fou !"

Aurélie Vaneck est une maman comblée. Il y a treize ans, elle a donné naissance à sa fille aînée, Liberté, née de sa relation avec Jean-François Salessy. Et quelques années plus tard, elle se replongeait à nouveau dans les couches et les biberons en accueillant sa deuxième fille Charlie, bientôt 6 ans et issue du mariage de la comédienne avec Sébastien Alquier. Rares sont les fois où l'ancienne star de Plus belle la vie poste des photos de ses deux filles mais, ce vendredi 23 décembre, elle n'a pas pu s'empêcher de partager sa récente grosse galère avec sa plus jeune Charlie.

Cette dernière a vraisemblablement été victime d'un accident, après quoi elle a dû se faire hospitaliser. Sur Instagram, Aurélie Vaneck a dévoilé en images sa fille, tout en préservant son visage, dont l'un des bras se trouve dans le plâtre. La petite apparaît bien accrochée à son doudou pour l'aider à traverser cette douloureuse épreuve. "4 jours d'hospitalisation pour un bras cassé, parce que pas de place au bloc... Histoire de fou !", a légendé sa maman qui n'en revenait toujours pas.

Forcément très inquiète ces derniers jours et un brin agacée par la situation, Aurélie Vaneck s'est tout de même montrée reconnaissante envers le personnel de l'établissement médical dans la suite de sa publication. "On réalise notre chance que ça ne soit qu'un bras cassé, le dévouement du personnel hospitalier en manque de moyens et sous effectif évident, le confort -quoiqu'on en dise- du service public français, et surtout que pour certaines familles, l'hôpital est un quotidien! Merci à tous les fées de l'hôpital de la Timone, merci @leriremedecin, merci la vie! Et maintenant retour maison !", a-t-elle écrit.