Aurélie Vaneck : Rare photo de sa fille Liberté, son visage dévoilé pour une occasion spéciale

Les internautes n'ont pas manqué d'adresser un message à Liberté, pour lui souhaiter un bel anniversaire. De quoi à coup sûr réchauffer le coeur de sa maman.

C'est son ancien compagnon qui a choisi le prénom de la jeune fille. "Au début, j'ai trouvé ça un peu fort et je me suis dit que ça serait peut-être un peu dur à porter. Et puis, le prénom s'est imposé par différentes coïncidences. Et il se trouve qu'elle le porte très bien", avait déclaré Aurélie Vaneck à nos confrères de Parents. Une maman comblée, à la tête avec Sébastien d'une belle famille recomposée. Ensemble, ils ont eu Charlie. Et quand elle a rencontré le bassiste et contrebassiste, il était déjà l'heureux papa d'une fille prénommée Julie. "Quelle chance d'avoir rencontré un homme comme ça ! C'est un papa moderne qui s'occupe parfaitement de nous. Il aime passer du temps avec nos filles, faire la cuisine, le marché, les devoirs... Et c'est un homme qui s'occupe de sa petite femme lorsqu'elle rentre épuisée", avait Aurélie Vaneck à Gala en novembre 2019.