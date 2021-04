Aurélien en couple avant Mariés au premier regard ? Il confirme une rencontre sur un site...

Cette année, Mariés au premier regard a frappé un grand coup au niveau du casting ! La production a accepté les demandes de deux frères jumeaux de 36 ans, Mathieu, storiste, et Aurélien, agent de sécurité. Autre défi : celui de les marier en même temps, lors d'une union commune ! Il fallait donc que les experts trouvent une double compatibilité aux deux frères. Aurélien a appris qu'une femme était compatible avec lui à 78%, Marianne, et Mathieu à 81% avec Julie. Mais avant de découvrir si les jumeaux ont eu l'occasion de dire "oui", une rumeur est venue entacher l'image d'Aurélien. Ce dernier a été soupçonné d'avoir été en couple avant d'entamer le tournage de l'émission de M6.



Il s'est enfin exprimé sur le sujet auprès de Télé-Loisirs, afin de faire taire les mauvaises langues. "Je suis heureux de pouvoir en parler car on n'a pas encore pu en parler, même pas du tout. Et c'est bien de remettre les choses à leur place", a-t-il commencé. Et pour lui de retracer son parcours amoureux : "En ce qui me concerne, ma dernière relation a duré deux ans et demi et s'est terminée en mars 2019. Suite à cela, j'ai été sur des sites de rencontre".

Elle m'a manipulé

À ce moment-là, Aurélien a bel et bien fréquenté une femme. Néanmoins, il dément avoir été dans une relation sérieuse avec cette dernière et l'accuse d'avoir voulu lui nuire intentionnellement. "Je lui ai dit que j'étais en casting pour une émission et que donc, avec elle, je ne voulais pas me poser mais juste m'amuser. Mais elle m'a manipulé de manière assez vicieuse. Car quand elle a entendu ça, elle a monté son plan pour, le jour où je ferais l'émission, pouvoir sortir des trucs pour se faire connaître et qu'on parle d'elle", a-t-il confié.

Pour prouver sa bonne foie, Aurélien assure n'avoir été en contact avec cette mystérieuse femme qu'une poignée de fois et avoir mis un terme à leur relation "six mois avant mon mariage et quatre mois avant mon premier jour de tournage". Il précise qu'à l'époque de leur rupture, le jumeau ne savait même pas s'il participerait bien à Mariés au premier regard. Qui plus est, une fois contacté par la production, Aurélien leur a tout raconté. "Non, je n'étais pas du tout en couple pendant l'expérience et même bien avant ! (...) J'ai des preuves, que je n'ai jamais montrées au grand public, mais que j'ai montrées à la production pour les rassurer et leur montrer que j'avais fait l'émission avec sincérité. (...) J'ai fait cette expérience pour trouver la femme de ma vie puisque j'allais d'échec en échec", a-t-il conclu. Lundi 19 avril prochain, les téléspectateurs découvriront si Marianne a toutes ses chances pour remplir ses critères amoureux...