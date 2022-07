Avalanche au Kirghizistan : Vidéo effroyable, comment le randonneur piégé a survécu ?

C'est une vidéo qui est rapidement devenue virale, tant elle est impressionnante et glaçante ! Il s'agit d'une avalanche provoquée par l'effondrement spectaculaire d'un glacier au Kirghizistan, dans les magnifiques gorges de Juuku à l'est du pays. L'auteur de cette vidéo faisait partie d'un groupe de 10 personnes, 9 britanniques et un américain, dans la région pour un trek dont ils ont réussi à sortir tous vivants et presque indemnes.

C'est Harry Shimmin qui a posté cette vidéo sur son compte Instagram. Ce randonneur expérimenté a choisi d'explorer la chaîne de hautes montagnes d'Asie centrale du Tian Shan pour le spectacle magistral qu'elle offre. A un moment donné, il a décidé de se séparer temporairement de son groupe pour prendre des photos en haut d'une falaise. C'est alors qu'il a entendu le bruit sourd de l'effondrement d'une partie du glacier. Il a rapidement commencé à filmer le paysage catastrophique...