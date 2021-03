Avril Lavigne en couple : son nouveau boyfriend s'est déjà fait tatouer par amour pour elle !

Les plus observateurs l'ont remarqué tout de suite : la complicité entre Avril Lavigne et Mod Sun est une évidence. Le 22 janvier 2021, la jeune chanteuse a uni sa voix au charmant bellâtre et à ses cheveux verts dans le titre Flames. Or, pendant que leurs doigts glissaient sur les cordes de leurs guitares dans un cimetière peu éclairé - dans le clip, en tout cas -, des étincelles ont fini par jaillir. C'est bien simple, depuis, les deux artistes ne se quittent plus et ont été repérés, à maintes reprises, en plein shopping, main dans la main, ou en train d'échanger de tendres papouilles.

On a eu une connexion immédiate

"Mod et moi, on a eu une connexion immédiate dès le premier jour en studio, expliquait Avril Lavigne à Alt Press. C'est un artiste et un producteur incroyable. Je suis fière de ce que nous avons fait sur Flames". Ce qu'elle avait oublié de mentionner, c'est que le duo musical était devenu un binôme amoureux en l'espace de quelques heures. Les choses semblent, d'ailleurs, aller à la vitesse grand V entre ces deux-là. Le 14 février dernier, la rockeuse de diamant avait passé la Saint-Valentin à Malibu avec son chéri. Mod Sun se serait même fait tatouer son prénom à elle dans la nuque, si l'on en croit les photographies prises de lui, de dos, peu après le jour de la Saint-Valentin...