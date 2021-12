Avy Marciano en larmes : les images émouvantes de son départ de Plus belle la vie

Les fans de Plus belle la vie vont devoir s'y faire. Ils ne suivront plus les aventures de Sacha Malkavian au Mistral. Le comédien Avy Marciano, qui a interprété le journaliste aveugle de la série de France 3 pendant pas moins de 10 années, a tourné son ultime intrigue et clôture ainsi ce chapitre de sa vie. Sur Instagram, il a partagé quelques images de son dernier jour ainsi qu'une vidéo où il apparaît en larmes, submergé par l'émotion et applaudi par toutes les équipes de Plus belle la vie.

"Le jour est donc venu pour Sacha de tirer sa révérence. Je quitte le gilet sans manche, le fameux chèche et les lentilles. Je pars, sans heurts, sans amertume ni ressentiment. Et ce n'est pas sans une grande émotion que je vous exprime toute ma reconnaissance", a-t-il légendé, confiant avoir passé les dix années "les plus dingues de toute (sa) vie professionnelle" en jouant Sacha.



Avy Marciano a un petit mot pour ses partenaires à l'écran mais aussi le personnel de l'ombre. Des groupes de personnes qui l'ont accompagné et qui l'ont toujours poussé à "faire au mieux (son) métier". Enfin, l'acteur a tenu à remercier le public, lequel s'est révélé être un soutien précieux en se montrant "si tendre à l'égard de ce personnage que j'ai tenté de façonner passionnément pour qu'il vous touche, qu'il vous parle, qu'il vous émeuve."

Mais voilà, comme il l'a annoncé auparavant, Avy Marciano a besoin de renouveau, de "prendre de nouveaux risques, incarner de nouveaux rôles". "Je suis impatient de vous faire découvrir ces nouveaux projets et j'espère que vous serez tous au rendez-vous", a-t-il conclu.