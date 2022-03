Axel (Mariés au premier regard), des kilos en plus il y a dix ans : un avant/après dévoilé

Depuis le 28 mars 2022, le physique d'Axel est sur toutes les lèvres des fans de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs de M6 ont découvert la rencontre entre Caroline (cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans) et le maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans, compatibles à 80%. Et la jeune femme n'a pas caché qu'elle était déçue. Son apparence, le candidat l'a à son tour évoquée en story Instagram, le 30 mars 2022.

Axel n'a pas toujours été bien dans sa peau. Il y a dix ans, il affichait quelques kilos en plus comme il l'a dévoilé en photo avec un avant/après. Sur les deux clichés, il pose debout, torse nu. "Je ne me suis pas accepté du jour au lendemain. J'ai travaillé et mon corps me l'a bien rendu puisqu'aujourd'hui, je me plais. Devenez comme vous le voulez, vous en avez la capacité", peut-on lire en légende de la publication.

Si lui se plaît, Caroline n'était malheureusement pas du même avis lorsqu'elle a croisé son regard pour la première fois à Gibraltar. Elle a notamment regretté qu'il soit plus petit qu'elle. "Il est petit, Caroline sera beaucoup plus grande. Ca ne va pas lui plaire. La barbe je la trouve beaucoup trop longue. Et il a un costume bleu, Caroline déteste les costumes bleus. Ca m'angoisse parce que je sais qu'elle va être déçue. Je veux partir, je veux m'enfuir. Je ne veux pas voir ça", avait de son côté lancé sa maman. Des images qui ont peiné de nombreux téléspectateurs qui s'en sont ensuite pris à la maman de Loup-Gabriel.

Pourtant aujourd'hui, Axel est passé à autre chose comme il l'a confié lors d'une session de questions/réponses, sur Instagram. : "Mardi était dur mais heureusement on m'avait montré les images en janvier. J'y étais préparé et j'ai pris du recul sur tout ça pour ne pas me sentir concerné. (...) On se rend compte que le vrai et ce qui est représenté à la TV peuvent différer..."Il a ensuite fait comprendre que les mots prononcés n'étaient pas contre lui. Les proches de la brunette ont simplement évoqué son physique car ils connaissaient bien les critères de la mariée.

De son côté, Caroline s'est aussi justifiée en vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a précisé qu'elle n'avait rien contres les hommes petits, mais qu'elle avait été surprise car lors des ateliers, elle a expliqué à plusieurs reprises qu'elle souhaiter rencontrer une personne plus grande. "Je me suis excusée auprès d'Axel. Si j'avais su qu'il était plus petit que moi, j'aurais modéré les commentaires. Je ne voulais pas le vexer", déclarait-elle notamment. Et après avoir défendu le comportement de sa maman, elle a déclaré : "Axel m'a confié en privé que si la personne ne lui avait pas plu physiquement, il aurait été capable de dire non puisqu'il n'aurait jamais ressenti d'attirance physique. (...) Donc je voudrais juste casser cette méga hypocrisie disant que je regarde son physique alors que lui regarde mon intérieur."