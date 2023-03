Aya Nakamura en mini robe moulante, Léna Situations ultra décolletée et Jared Leto la langue rouge pour Givenchy

La Fashion Week continue à faire des siennes du côté de la ville de Paris. Jeudi 2 mars 2023, c'était au tour de la marque de luxe à la française Givenchy de présenter ses nouvelles collections femme inédites, prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024, lors d'un défilé incroyable ayant réuni de nombreux invités. Teintes neutres, coupes précises... le génie Matthew M. Williams, grand spécialiste de l'esthétique urbaine et innovante, a ravi tout le monde avec, en guise de fond sonore, une musique électro pour accompagner ses modèles.

Les défilés Givenchy créent toujours l'évènement lors de la Fashion Week. Voilà qui explique le nombre impressionnant de célébrités ayant fait le déplacement. Parmi les invités, on relève notamment la présence de Jared Leto, vêtu d'une veste en lurex dorée, les yeux maquillés et la langue teintée de rouge, mais aussi celle de Léna Situations (Léna Mahfouf), Camille Razat - Emily in Paris -, Alexandra Guerain, Kathryn Newton, Saint Jhn, Toni Garrn, Leonie Hanne, Iris Law, Nic Kaufmann, Halsey, Mia Regan, Madelaine Petsch, Rina Sawayama, Maria Carolina De Bourbon des Deux Siciles et Maria Chiara De Bourbon des Deux Siciles, Jemima Kirke - Girls, Sex Education -, Paola Locatelli, le rappeur Saint Jhn, Hala Al Abdallah, Jessica Wang, Redcar, Ryan Prevedel, Kozue Akimoto, Lulu Xu ou encore d'Aya Nakamura.

Décidément, la Fashion Week ne se fait plus jamais sans elle ! Présente à de nombreux défilés, la chanteuse de 27 ans avait opté ce jour-là pour une petite robe blanche et des bottes lunaires, teintées d'argent.