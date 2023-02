"Faut pas charrier" : Beyoncé en concert à Paris, il n'y a pas que la réaction d'Aya Nakamura qui fait le buzz !

Queen B est trop demandée

Le patron de Live Nation France, Angelo Gopee, ne dit pas le contraire. Il a confié à l'AFP avoir été confronté à "une problématique d'acheminement des spectateurs". "On nous a dit dès le départ qu'il n'y aurait que le vendredi 26 mai de possible. Ce n'est donc pas un manque à gagner financier pour nous, on le savait, c'est un manque à gagner pour les spectateurs", a-t-il déploré. "Il y a une telle demande pour Beyoncé, c'est phénoménal, on aurait pu remplir le Stade de France le 27 mai", a-t-il poursuivi. Les billets pour "Queen B" au Stade de France le 26 mai et au Vélodrome à Marseille le 11 juin sont partis en moins d'une heure sur les différentes plateformes de ventes.

Un engouement qui a suscité un autre dilemme pour certains fans, car la star Aya Nakamura a choisi de se produire le 26 mai également, les empêchant de profiter des concerts des deux icônes de la musique. L'interprète de l'indémodable Pookie vient toutefois d'annoncer qu'elle sera en concert à Bordeaux et à Lyon, respectivement les 21 et 23 mai prochains.