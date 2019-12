Aya Nakamura, malaise au Téléthon : sa réaction pleine d'ironie

Aya Nakamura est souvent victime de mouvements haineux sur les réseaux sociaux. Le léger blanc survenu lors du prime du Téléthon le 6 décembre dernier était l'essence parfaite pour faire rouler les moteurs des critiques. On lui reprochait alors d'être "autocentrée" et de ne pas penser aux malades. "Un message que vous feriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent, au 3637 ?", questionnait Nagui.

Une question qu'a mal comprise Aya Nakamura, laquelle a alors adressé un message à ses fans, sans mentionner le Téléthon. "Chaque jour je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je ne vous remercie pas assez. Merci de m'encourager, de me soutenir dans ce que je fais. Vous ne le voyez pas tous les jours, mais ça me booste", avait-elle déclaré, suscitant l'énervement de Nagui. "Et pour le Téléthon ?", avait-il alors demandé. Après avoir invité ses fans à "appeler le 3637", l'artiste perdait ses moyens et c'était l'animateur qui finissait sa phrase, concluant une séquence par la suite ultrapartagée sur les réseaux sociaux.

Malgré des messages virulents, Aya Nakamura a décidé de faire une réponse pleine d'ironie. Utilisant un meme "Bomboclaat" (locution jamaïcaine illustrant un revirement de situation), la chanteuse s'est amusée de ce petit moment de malaise.