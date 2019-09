Aya Nakamura : Victime d'une imitation jugée raciste, elle réagit

Face à ces accusations, Florian Gazan a tenu à réagir sur Twitter. Il assure avoir voulu imiter un accent espagnol et non pas "africain". "Cher Kevin, Michel Leeb faisait l'accent africain et c'était horrible en roulant les r, là j'ai essayé de faire à l'improviste une pseudo voix à la Shakira, pas Aya Nakamura. Le "selon eux" en dit long sur ta tolérance...", martèle-t-il sur Twitter, alors qu'il a énoncé les paroles de Djadja et Pookie, pourtant deux titres de la chanteuse française. "Cher Flo Gazan, y'a que toi qui as capté ta référence à Shakira... On t'avait lancé sur Cabrel. Bref, affaire classée, Bisous", a répondu Kévin Razy, pas vraiment rancunier.

Notons que sur Twitter beaucoup ont fait remarquer le fait que "l'accent africain" n'existe pas, un accent ne pouvant pas être représentatif d'un continent entier.