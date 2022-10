Ayem Nour -25 kilos en 1 an : révélation choc sur son "surpoids trop important"

En 2011, lors de la cinquième saison de Secret Story, Ayem Nour en a fait tourner des têtes. La jolie brune au visage d'ange et au corps de rêve s'est rapidement imposée comme l'une des figures de télé-réalité phares de l'époque. Par la suite, elle a troqué sa place de candidate pour celle de chroniqueuse télé, animatrice et même comédienne. Une belle évolution pour la belle qui a également fait un joli pas dans sa vie personnelle en endossant le rôle de maman en juin 2016, lorsqu'elle a donné naissance à son fils Ayvin, né de ses amours passées avec l'homme d'affaire Vincent Miclet. De cette grossesse, la belle brune a gardé en souvenir une trentaine de kilos... avant de s'en débarrasser de manière radicale !

Elle qui a tant souffert des critiques sur sa nouvelle silhouette de jeune maman a fondu comme neige au soleil. Auprès de nos confrères d'Ici Paris en septembre 2021, alors qu'elle venait d'afficher sa taille retrouvée, Ayem Nour révélait avoir testé plusieurs régimes alimentaires, sans succès. Elle souhaitait alors se tourner vers d'autres méthodes mais a été confrontée à des refus. "J'étais arrivée à une telle charge pondérale que mes amis me conseillaient une liposuccion. Même les chirurgiens plasticiens refusaient de m'opérer car mon surpoids était trop important", avait-elle même révélé.

Finalement, l'ex-candidate de télé-réalité désormais chroniqueuse dans TPMP People (C8) n'a pas eu besoin de passer par la case chirurgie. Elle a combiné exercices sportifs et nouvelles habitudes alimentaires. En effet, elle suit depuis maintenant plus de deux ans le régime Kéto, basé sur la réduction des glucides et l'augmentation des apports en lipides et protéines. "Grâce à ce régime, je me suis délestée de 25 kilos en un an et j'ai stabilisé mon poids. Je continue d'ailleurs à perdre des kilos", avait-elle expliqué. Depuis, elle a même publié son propre livre baptisé Simplement Kéto, mes conseils et 50 recettes pour maigrir sans frustration (éditions Thierry Souccar).

"J'ai gagné en assurance. Je suis assez fière d'avoir réussi à perdre ces kilos", avait-elle ajouté. Une belle revanche pour cette jeune maman longtemps attaquée sur son poids !