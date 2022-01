Ayem Nour sublime en lingerie : sa silhouette amincie impressionne

Ayem Nour a de quoi être fière de sa silhouette amincie, elle qui a longtemps lutté pour obtenir de tels résultats. En effet, après la naissance de son fils Ayvin (5 ans, fruit de ses anciennes amours avec Vincent Miclet), l'ancienne candidate de Secret Story était complètement transformée, la faute à la trentaine de kilos qu'elle a pris durant sa grossesse. Une prise de poids qui lui avait alors valu de faire l'objet de vives critiques et moqueries.

"Cela a été très violent. Heureusement, j'ai la chance d'être bien entourée. De surcroît, j'ai une certaine force de caractère. Sur le moment, j'étais très blessée, puis je me relevais. Je me révoltais contre cette grossophobie", expliquait-elle pour Ici Paris en septembre dernier. Si elle a d'abord tenté plusieurs régimes sans grand succès, Ayem avait finalement décidé de se tourner vers la chirurgie esthétique. Mais là encore, elle s'est retrouvée dans une impasse. "J'étais arrivée à une telle charge pondérale que mes amis me conseillaient une liposuccion. Même les chirurgiens plasticiens refusaient de m'opérer car mon surpoids était trop important", avait-elle également révélé.

Finalement, à force de détermination, c'est bien seule qu'Ayem Nour a réussi à retrouver son corps. Lors du premier confinement en 2020, elle s'est notamment tournée vers le régime Kéto qui consiste à diminuer sa consommation de glucides et de protéines et à augmenter la proportion de l'énergie qui provient des gras. "Grâce à ce régime, je me suis délestée de 25 kilos en un an et j'ai stabilisé mon poids. Je continue d'ailleurs à perdre des kilos", confiait la jeune femme qui a par la suite sorti le livre Simplement Kéto, mes conseils et 50 recettes pour maigrir sans frustration le 17 juin dernier. Aujourd'hui, Ayem est plus que jamais bien dans sa peau. "J'ai gagné en assurance. Je suis assez fière d'avoir réussi à perdre ces kilos".