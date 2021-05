Ayem Nour très émue : son nouveau projet lié à "une expérience douloureuse"...

Quelle bonne nouvelle pour les fans d'Ayem Nour ! Après des années passées en retrait, loin des feux des projecteurs, pour mieux s'occuper de son fils Ayvin (bientôt 5 ans et fruit de ses anciennes amours avec Vincent Miclet), la jolie brune fait son come-back. Cette fois, ce n'est pas à la télé qu'on la retrouvera, elle qui a été une star du petit écran avec Secret Story puis en tant qu'animatrice pour l'émission le Mad Mag sur NRJ 12. Ayem Nour se lance dans un projet beaucoup plus personnel.

"J'ai une boule au ventre, comme avant quand j'étais à l'animation, j'avais cette adrénaline qui me prenait à chaque fois avant le direct ou même quand on n'était pas en direct. Là j'ai la même sensation parce que je vais vous parler d'un projet qui est mis en place depuis un petit moment. (...) Je suis un petit peu émue parce que c'est un projet qui me tenait à coeur. Je ne vais pas en dire plus et je vais vous le partager tout simplement. J'ai le coeur qui bat à 1000 à l'heure", a-t-elle teasé via sa story Instagram ce mardi 25 mai 2021.

Et, après cette introduction un peu grandiloquente, Ayem Nour a finalement révélé... sortir un livre ! L'ouvrage est intitulé Simplement Keto, mes conseils et 50 recettes pour maigrir sans frustration (aux éditions Thierry Souccar) et doit paraître en juin prochain. À travers ses recettes, la jeune femme reviendra sur son parcours pour retrouver la ligne. "C'est très étrange de faire un livre, de se livrer sur une expérience douloureuse, parce que ma prise de poids, avec le recul, ouais, ça a été une expérience douloureuse. Pour moi ce livre est très très important, je traite un sujet qui a été compliqué pour moi. Quand j'ai pris du poids, les paparazzis s'en sont donnés à coeur joie, et aujourd'hui j'ai réussi à me sentir de nouveau bien dans mon corps, dans ma peau...", a-t-elle confié.

C'est durant sa grossesse qu'Ayem a pris du poids. Elle avait révélé avoir pesé jusqu'à 86 kilos et l'avoir très mal vécu, notamment en raison des "humiliations" subies. Après de nombreux efforts et le régime Keto qu'elle a suivi, elle s'est délestée de près de 30 kilos puisqu'elle a annoncé, en novembre 2020 peser 59,6 kilos. Une belle revanche !