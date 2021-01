Ayem Nour en deuil : un membre de sa famille est mort, elle s'excuse auprès de ses abonnés

Depuis quelques temps maintenant, Ayem Nour apparaît au meilleur de sa forme sur les réseaux sociaux. Amincie de presque 30 kilos, la maman d'Ayvin, né le 7 juin 2016, a ainsi retrouvé sa silhouette zéro défaut. Malheureusement, les mauvaises nouvelles ne sont jamais bien loin et celle qu'a appris Ayem Nour le dimanche 24 janvier 2021 a été très difficile à encaisser. Et pour cause, l'ex-star de Secret Story (2011) et de NRJ12 a dû faire face à la mort de l'un des membres de sa famille.

"Mon bébé, j'espère que tu comprendras ma décision de ne pas t'avoir informé à chaud du décès de tonton. Je sais quelle place il occupe dans ton coeur. Je dois attendre ce matin le résultat de mon test Covid-19 pour pouvoir prendre un avion vers la Tunis aujourd'hui. Je te tiens au courant. Courage, je t'aime", lui a adressé son père dans un message qu'Ayem a partagé avec sa communauté en story Instagram.

L'ancienne meilleure amie de Nabilla a ensuite expliqué s'être confiée sur cette douloureuse perte pour justifier l'annulation de son live Instagram prévu à 20h. "Hier, après une merveilleuse journée j'apprenais par ma maman la disparition d'un être cher à mes yeux... Pour ceux qui sont présents sur mes réseaux depuis quelques années, vous savez que je n'ai pas pour habitude de me justifier sur ma vie privée mais là, je me devais de m'excuser auprès de vous pour ce rendez-vous manqué", a-t-elle écrit.

La mort de ce "tonton" plonge alors Ayem Nour dans un profond chagrin tout en lui faisant prendre conscience de l'importance de chérir chaque jour de la vie. "J'ai compris avec le temps que la vraie richesse, c'est ce qui ne peut pas s'acheter. Prenez conscience de la valeur et de la richesse de chacun, de vos sens chaque jour... Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, soyez conscients et reconnaissants, nous avons tous plusieurs raisons d'être heureux tous les jours. Alors, n'attendez pas. Aimez vous, aimez les autres. Des moments qu'on ne revivra plus, des êtres qu'on ne peut plus toucher ou sentir, l'amour, la santé, les valeurs... Bref, voilà toutes ces choses qu'on néglige au quotidien et qui sont pourtant plus enrichissantes que tout le reste", a-t-elle donc pris soin de rappeler à ses abonnés.