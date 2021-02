Aymeric Bonnery : La proposition très alléchante de son ex Leila Ben Khalifa qu'il a refusée

Depuis l'arrêt de son Rico Show (NRJ) en 2019, Aymeric Bonnery se fait plutôt discret dans les médias. Mais le beau brun a accepté d'accorder une interview à Evelyne Thomas pour Non Stop People. Un entretien dévoilé le 17 février 2021. Il a notamment fait une révélation sur son ancienne compagne Leila Ben Khalifa.

En 2014, les téléspectateurs de TF1 ont découvert la saison 8 de Secret Story. Ils ont notamment fait la connaissance d'Aymeric Bonnery. A l'époque, il avait 22 ans et très vite, il a été attiré par la belle Leila Ben Khalifa. Les deux candidats ont fini par se mettre en couple et ont vécu une histoire qui a duré au-delà du tournage. Amoureuse, la belle brune avait donc fait une belle proposition à son compagnon à la suite de sa victoire.

Interrogé par Evelyne Thomas, Aymeric Bonnery a assuré qu'il ne s'était pas mis en couple avec Leila Ben Khalifa car il la voyait gagnante. "Je pense que, dans le jeu, elle avait du mal à s'épanouir (...) Dans 'Secret Story', c'était vraiment girl power. Les filles mènent la danse. Les personnalités les plus fortes étaient en tout cas celles des filles. (...) Et elle, elle se faisait un petit peu écraser car elle avait une beauté certaine, donc les filles avaient tendance à les mettre un petit peu à l'écart. Au contraire, moi je pense que je l'ai beaucoup épaulée et aidée", a-t-il tout d'abord précisé sur Non Stop People.

Aymeric Bonnery a ensuite révélé que Leila lui avait proposé 75 000 euros. "Je n'ai pas souhaité le percevoir", a-t-il assuré. Et il ne regrette pas son choix, d'autant plus que Secret Story lui a permis de réaliser son rêve : celui de devenir animateur. Après l'aventure, il a notamment été chroniqueur et animateur du Mag Mag de NRJ12. Il a également été aux commandes du Rico Show et a battu un record.

Aujourd'hui, Aymeric Bonnery est heureux en amour et ne cache pas son idylle avec une séduisante brunette.