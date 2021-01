Aymeric Bonnery : Sa mystérieuse compagne s'affiche enfin, elle est canon

C'est l'amour fou pour Aymeric Bonnery. L'ancien candidat de télé-réalité révélé lors de sa participation à la huitième saison de Secret Story en 2014 semble sur un petit nuage. Depuis maintenant plus de deux ans, il roucoule auprès de sa douce et tendre Sofia. Habituellement très discrète, la mystérieuse brune témoigne sur les réseaux sociaux tout son amour à son compagnon.

Ce jeudi 28 janvier 2021, sur Instagram, la belle brune partage une rare photo avec Aymeric Bonnery. L'animateur de Radio VL se tient sur un bateau, enlaçant Sofia, juste devant lui, avec en fond la ville de Dubaï. "Words can't describe how much you mean to me, I'm so blessed to be your partner. You're my best friend, biggest supporter and protector. Love you so much" [NDLR : "Les mots ne peuvent décrire combien tu comptes pour moi, j'ai tellement de chance d'être ta partenaire. Tu es mon meilleur ami, mon plus grand supporter et protecteur. Je t'aime tellement", en français], écrit-elle. À ce message s'ajoute le hashtag "#love".