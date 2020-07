Aymeric Bonnery : Vacances au soleil avec sa belle brune au corps de rêve

Ce n'est pas la première fois que l'animateur révélé dans Secret Story 8 en 2014 s'affiche en compagnie de celle qui partage sa vie. Sur les réseaux sociaux, il a publié une photo à deux en novembre 2018 avant de finalement enchaîner, dévoilant au fil des mois le visage de sa belle.

Toutefois, les informations connues la concernant restent superficielles. D'après des commentaires d'internautes, cette belle brune se prénommerait Sofia. Sur certaines photos de couple, Aymeric Bonnery l'identifie, via le compte @so.mobilier. Il semblerait alors que la jeune femme se soit lancée dans la vente de meubles sur mesure avec livraison possible à Paris et Montpellier. Tables en marbre à 2290 euros, canapés en velours vendu au prix de 1890 euros, fauteuils faits main pour 590 euros... La belle Sofia propose du mobilier haut de gamme.

Rappelons qu'avant de rencontrer la jeune femme, Aymeric Bonnery était en couple avec Leila Ben Khalifa, rencontrée dans la Maison des Secrets. Après des hauts, des bas et plusieurs séparations, ils ont rompu pour de bon. Aujourd'hui, la brunette se fait encore plus discrète que son ex sur sa vie amoureuse. "Je préfère garder ma vie privée, privée", avait-elle lancé à Sam Zirah...