Aymeric Bonnery transformé physiquement : nouvelle silhouette impressionnante, ses révélations sur son changement

Depuis son départ de NRJ où il animait le Rico Show (2019), Aymeric Bonnery se fait très discret dans les médias. Mais ce mercredi 12 avril 2023, il était l'invité de Jordan De Luxe sur C8. L'occasion de découvrir que l'ancien candidat de Secret Story (saison 8, en 2014) a bien changé.

Peu après son arrivée sur le plateau, le présentateur s'est étonné du changement physique d'Aymeric Bonnery. Très vite, il lui a donc demandé s'il avait eu recours à la chirurgie esthétique. Mais le charmant brun a assuré que ce n'était pas le cas. En revanche, il a reconnu qu'il avait fait poser des facettes. "J'ai toujours eu un complexe. J'ai mis des appareils pendant des années et chaque fois, elles s'écartaient [ses dents, NDLR] de nouveau. (...) Lorsque l'on fait des facettes, on enlève l'émail et on le colle", a-t-il précisé.

Jordan De Luxe a également constaté que depuis sa dernière apparition, l'ancien compagnon de Leila Ben Khalifa avait pris des muscles et perdu du poids. Aymeric Bonnery s'est alors expliqué : "Quand j'ai arrêté ma vie médiatique... Je bossais pendant quinze heures, je mangeais un peu tout et n'importe quoi. J'avais pris du poids et je voulais me retrouver. Et le Aymeric qui se retrouve, c'est un Aymeric sportif, dynamique et donc, j'avais besoin de retrouver une silhouette athlétique."

Une nouvelle silhouette

Aymeric Bonnery est ensuite revenu sur les pressions qu'il a connues à l'époque où il était à la radio et qui a donc eu des conséquences sur son mode de vie. "J'étais producteur et animateur sur NRJ, j'avais quinze salariés, j'animais le 20h qui est l'un des plus écoutés d'Europe. Il y avait beaucoup de pression. Chaque fois qu'il se passe un truc, c'est sur vous qu'on tape. Du coup, vous bouffez n'importe quoi. J'avais pris quinze ou vingt kilos de graisse. J'étais un chamallow", a-t-il expliqué.

Malgré tout, il ne l'a pas mal vécu comme il était à la radio et non plus à la télévision. Mais quand tout s'est arrêté et qu'il ne "restait plus que les kilos, c'était compliqué". Il s'est donc remis au sport de manière assidue et depuis, il a des muscles qu'il n'a pas hésité à dévoiler en fin d'émission en se mettant torse nu.