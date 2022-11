Bal des débutantes 2022 : Natasha Connery renversante dans une sublime robe avec son chéri, célèbre fils de

Ce samedi 26 novembre 2022 était un grand jour. Ou plutôt un grand soir. Car pour la première fois depuis deux ans, pandémie oblige, Le Bal des débutantes était de retour au Shangri-La Hotel à Paris. Une édition placée sous le signe de la jeunesse, de célèbres enfants de stars étant notamment à l'honneur comme Annabel Zimmer, fille du célèbre compositeur de musiques de cinéma Hans Zimmer, Harper Peck, petit-fils de Gregory Peck, Eleanor Ford Uzielli, descendante d'Henry Ford et Leah Isadora Behn, 6e dans l'ordre de succession au trône de Norvège.

Mais c'est un couple sorti tout droit des studios d'Hollywood qui a fait sensation au cours de cette soirée : celui formé par Natasha Connery, petite fille de Sean Connery, connu notamment pour avoir incarné James Bond à partir des années 60, et Harper Peck, dont le grand-père n'est autre que Gregory Peck, un géant du 7e art qui a notamment joué dans To Kill A Mockingbird, un long-métrage adapté du roman de Harper Lee. Les deux tourtereaux, qui s'étaient rencontrés l'année dernière lors d'une fête d'Halloween donnée par un ami commun et qui vivent désormais ensemble à New York, étaient très complices et n'ont pas hésité à fouler le dance floor pour une magnifique valse.

La jolie brune était ravissante dans une longe robe haute-couture signée Alexis Mabille, tandis que son compagnon portait un très élégant smoking. Pour rappel, cette soirée qui était présentée et animée parStéphane Bern, lui aussi très complice avec son compagnon Yori Bailleres, était l'occasion de reverser les fonds récoltés à l'Association pour la Recherche en Cardiologie du Foetus à l'Adulte de l'hôpital Necker-Enfants malades, et à la World Central Kitchen, une ONG fournissant des repas aux victimes de catastrophes naturelles.

Pour rappel, Le Bal des débutantes, initialement fondé à la fin des années 50 et de nature aristocratique, a été modifié par Ophélie Renouard en 1994. Un renouveau symbolisant l'entrée de jeunes filles cosmopolites dans le monde de la couture et des médias, auxquels elles n'ont que très rarement voire jamais accès à ce moment-là.