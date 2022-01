Sean Connery : Sa petite-fille Natascha est en couple avec un autre "fils de"

Mort d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 90 ans en octobre 2020 après une carrière longue de 5 décennies, Sean Connery était réputé très proche de ses petits-enfants. En effet, son autre petite-fille et influenceuse, Saskia n'avait pas manqué d'exprimer, à la nouvelle de sa mort, sa tristesse sur les réseaux sociaux, et de lui dédier un joli texte ainsi qu'une série de photos inédites : "C'est impossible de mettre des mots sur l'amour ,les liens et l'amitié que nous avons perdus. Ma vie ne sera plus jamais la même, même si je sais que tu me regarderas de là-haut. Merci pour les 25 ans d'amour et de rire."