Sean Connery : Les causes exactes de sa mort enfin révélées

Quelques jours après la mort de son époux, Micheline Roquebrune avait fait savoir que les cendres de son défunt époux seraient dispersées à deux endroits, dans le respect de ses dernières volontés. "Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas et aussi sur ses terres natales", avait-elle ainsi expliqué au Scottish Mail. Seul problème, en raison de la pandémie de coronavirus, il est toujours impossible de se rendre en Ecosse, et la famille de Sean Connery doit donc encore patienter pour remplir le dernier souhait de l'acteur. "Dès que cela sera possible et que nous pourrons voyage en toute sécurité, sa famille a l'intention de rentrer en Ecosse avec lui, a ajouté Micheline Roquebrune. Nous aimerions une commémoration pour lui en Ecosse, c'est notre volonté. Mais nous ne pouvons pas dire quand cela sera", avait ajouté Micheline Roquebrune.

Dans une autre interview accordée à Paris Match, l'artiste française de 91 ans avait révélé avoir moulé les mains de Sean Connery juste après sa mort. "Quand Sean est mort, j'ai mis ses mains dans un moule en plâtre. Sa main droite était en train de se fermer, je l'ai ouverte doucement. Je vais les faire faire en bronze. Je voudrais vraiment qu'elle reste dans le souvenir des gens", avait-elle alors confié.